SPD ‘Evet’ dedi hükümet krizi bitti

Almanya'da Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında hükümet kurulması amacıyla yapılan müzakerelerde üzerinde anlaşılan koalisyon protokolü, SPD üyeleri tarafından onaylanınca yaklaşık beş aylık hükümet krizi sona erdi. SPD Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, koalisyon sözleşmesinin kabul edilip edilmemesi konusunda yapılan ve iki hafta süren oylamada SPD üyelerinin yüzde 66'sının "evet" oyu kullandığı açıklandı. Böylelikle Almanya'da Başbakan Angela Merkel liderliğindeki yeni hükümet yakın bir tarihte kurulabilecek ve 2013'ten bu yana "büyük koalisyon" olarak adlandırılan "CDU/CSU-SPD" hükümeti iktidarda kalmaya devam edecek.

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