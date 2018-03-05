Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > SPD ‘Evet’ dedi hükümet krizi bitti

‘Evet’ dedi hükümet krizi bitti

Giriş Tarihi: 5.3.2018
SPD ‘Evet’ dedi hükümet krizi bitti

'da Hıristiyan Birlik (/CSU) partileri ve () arasında hükümet kurulması amacıyla yapılan müzakerelerde üzerinde anlaşılan koalisyon protokolü, SPD üyeleri tarafından onaylanınca yaklaşık beş aylık hükümet krizi sona erdi. SPD Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, koalisyon sözleşmesinin kabul edilip edilmemesi konusunda yapılan ve iki hafta süren oylamada SPD üyelerinin yüzde 66'sının "evet" oyu kullandığı açıklandı. Böylelikle Almanya'da Başbakan liderliğindeki yeni hükümet yakın bir tarihte kurulabilecek ve 2013'ten bu yana "büyük koalisyon" olarak adlandırılan "CDU/CSU-SPD" hükümeti iktidarda kalmaya devam edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SPD ‘Evet’ dedi hükümet krizi bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN