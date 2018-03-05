"Terörün yok edilmesinden başka çare yok"

Basil ve ülkesinde temaslarda bulunan Brezilyalı mevkidaşı Aloysio Nunes, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriyeli mültecilerden dolayı Lübnan'ın çok sıkıntılar yaşadığını dile getiren Basil, "Yurtlarından çıkarılan Suriyelilerin geri dönmesi, Suriye'de, Lübnan'da ve tüm bölge ülkelerinde terörün yok edilmesinden başka çözüm yok." dedi.

Basil, "Bazı ülkelerin sığınmacıların Lübnan gibi küçük ülkelerde topluma katılmasının zorunlu kılınmasına dönük çaba sarf ettiğine" dikkati çekerek, Brezilyalı mevkidaşından bu konudaki anlayışların değiştirilmesi konusunda Lübnan'a destek verilmesini istedi.

Yurtlarından ayrılmış olanların entegrasyonu ve topluma yerleştirilmeleri konusunun ev sahibi ülkelere zorunlu kılınmasının uluslararası düzeyde dramatik, politik değişimlere neden olacağı uyarısında bulunan Lübnan Dışişleri Bakanı, Suriyeli sığınmacıların yalnızca Lübnan için değil, Avrupa ve diğer ülkeler için de tehlikeli yansımalarının olacağını vurguladı.

"SURİYE'DE EN UYGUN YOL SİYASİ ÇÖZÜM"

Terör, aşırılığın artması ve demokratik ülkelerdeki aşırı sağcı düşüncelerin güçlenmesine dikkati çeken Basil, Almanya, Hollanda ve sonuncusu İtalya'da olduğu gibi birçok Avrupa ülkesinde sağcı partilerin oy oranlarındaki artışa işaret etti.

"BÖLGE ÜLKELERİ SORUMLULUĞU PAYLAŞMALI"

Suriyelilerin ülkelerini terk etmesinin sorumlusunun Lübnan olmadığını kaydeden Basil, bölge ülkelerine sorumluluk paylaşımında bulunmaları çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine göre Kasım 2017 itibarıyla Lübnan'da kayıtlı 997 bin Suriyeli mülteci bulunuyor.