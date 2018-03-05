Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > "Terörün yok edilmesinden başka çare yok"

"Terörün yok edilmesinden başka çare yok"

Dışişleri Bakanı Cibran Basil, ülkesinin li lerden dolayı çok sıkıntı çektiğini söyledi. Basil, "Yurtlarından çıkarılan Suriyelilerin geri dönmesi, Suriye'de, Lübnan'da ve tüm bölge ülkelerinde terörün yok edilmesinden başka çözüm yok" dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018 23:18 Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 23:28
Terörün yok edilmesinden başka çare yok

Basil ve ülkesinde temaslarda bulunan Brezilyalı mevkidaşı Aloysio Nunes, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

li lerden dolayı 'ın çok sıkıntılar yaşadığını dile getiren Basil, "Yurtlarından çıkarılan Suriyelilerin geri dönmesi, Suriye'de, Lübnan'da ve tüm bölge ülkelerinde terörün yok edilmesinden başka çözüm yok." dedi.

Basil, "Bazı ülkelerin ların Lübnan gibi küçük ülkelerde topluma katılmasının zorunlu kılınmasına dönük çaba sarf ettiğine" dikkati çekerek, Brezilyalı mevkidaşından bu konudaki anlayışların değiştirilmesi konusunda Lübnan'a destek verilmesini istedi.

Yurtlarından ayrılmış olanların entegrasyonu ve topluma yerleştirilmeleri konusunun ev sahibi ülkelere zorunlu kılınmasının uluslararası düzeyde dramatik, politik değişimlere neden olacağı uyarısında bulunan Lübnan Dışişleri Bakanı, Suriyeli sığınmacıların yalnızca Lübnan için değil, Avrupa ve diğer ülkeler için de tehlikeli yansımalarının olacağını vurguladı.

"SURİYE'DE EN UYGUN YOL SİYASİ ÇÖZÜM"

Terör, aşırılığın artması ve demokratik ülkelerdeki aşırı sağcı düşüncelerin güçlenmesine dikkati çeken Basil, Almanya, Hollanda ve sonuncusu İtalya'da olduğu gibi birçok Avrupa ülkesinde sağcı partilerin oy oranlarındaki artışa işaret etti.

BM: Ankara’nın mülteci politikası örnek model

"BÖLGE ÜLKELERİ SORUMLULUĞU PAYLAŞMALI"

Suriyelilerin ülkelerini terk etmesinin sorumlusunun Lübnan olmadığını kaydeden Basil, bölge ülkelerine sorumluluk paylaşımında bulunmaları çağrısı yaptı.

BMGK kararına rağmen Katil Esad yine katliam yaptı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine göre Kasım 2017 itibarıyla Lübnan'da kayıtlı 997 bin Suriyeli mülteci bulunuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
"Terörün yok edilmesinden başka çare yok"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN