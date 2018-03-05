Trump ciddi mi şaka mı yaptı?

Çin'de 2012'de göreve başlayan Şi Cinping'in anayasa değişikliği yaparak 2023'ten sonra da görevde kalma hamlesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın çok hoşuna gittiği ortaya çıktı. CNN'nin yayımladığı ses kayıtlarına göre Trump, Mar-a-Lago'daki kışlık mâlikanesindeki bir bağış etkinliğinde "Şi Cinping artık ömür boyu başkan. Ömür boyu başkanlık. Muhteşem" ifadelerini kullandı ve "Bakın ömür boyu başkanlığı aldı. Bence bu çok iyi. Belki biz de bir gün aynı şeyi deneriz" dedi. Kayıtlarda Trump'ın bu sözlerinin ardından, etkinlikte bulunan kişilerin alkışlaması ve tezahürat yapması dikkat çekti. Özellikle ABD basını Trump'ın bu sözleri şakayla söylediğini aktarsa da ABD anayasasında 1951 yılında yapılan değişikliğe göre bir kişinin en fazla iki dönem başkanlık yapabileceğini hatırlattı. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna, sosyal medyadan duruma tepki gösterek "Trump'ın açıklaması George Washington'u mezarında ters döndürmüştür" dedi. Çin'de Ulusal Halk Kongresi, devlet başkanlığı süresine kısıtlama getiren anayasa maddesinin değişimi gündemiyle bugün oturum düzenleyecek. Toplantının ardından Şi Cinping'in görev süresi üzerindeki kısıtlamanın kalkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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