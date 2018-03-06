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'de bir köy daha hainlerden temizlendi

ve , 'in Katmah köyünü teröristlerden temizledi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 22:41 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 22:43
Afrin'de bir köy daha hainlerden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Özgür Suriye Ordusu (), 'in Katmah köyünü teröristlerden arındırdı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Katmah köyünü terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

Afrin, bir ilçe merkezi ve Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 120'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 150 bölgeyi kontrol altına aldı.

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Afrin'de bir köy daha hainlerden temizlendi
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