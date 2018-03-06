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'daki kritik zirve 16 Mart'ta!

, Rusya ve 'ın dışişleri bakanları 16 Mart'ta 'ın başkenti 'da toplanacak.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 09:48 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 09:59
Astana'daki kritik zirve 16 Mart'ta!

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye konulu sürecinin garantör ülkeleri , Rusya ve 'ın dışişleri bakanları toplantısının 16 Mart'ta yapılacağı belirtilerek, toplantıda katılımcıların bir yıllık iş birliğinin sonuçlarını analiz edecekleri ve ortak adımları belirleyecekleri bildirildi.

Dışişleri bakanları toplantısından bir gün önce teknik düzeyde bir toplantı yapılacağı, tutukluların serbest bırakılması, cenazelerin teslim edilmesi ve kayıpların aranması konularının ele alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Dışişleri bakanları toplantısının gözlemci ülkeler ve Suriyeli tarafların katılımı olmadan yapılması planlanıyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca, toplantıya Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın davet edileceği belirtildi.

23-24 Ocak 2017'de başlatılan süreçte, garantör ülkeler toplantısı en son 21-22 Aralık'ta yapılmış, garantör ülkeler, tutukluların serbest bırakılması, cenazelerin teslimi, kayıpların kimlik tespiti ve UNESCO koruması altındaki tarihi alanların mayınlardan temizlenmesi için çalışma grubu oluşturmuştu.

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Astana'daki kritik zirve 16 Mart'ta!
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