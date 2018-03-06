Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Bab'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Bab'da la saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

'e bağlı Bab ilçe merkezindeki polis merkezi yakınlarında la yapılan saldırıda 1 sivil öldü, 5 sivil yaralandı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 22:26
Bab'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen 'e bağlı Bab ilçe merkezinde la düzenlenen saldırıda 1 sivilin öldüğü, 5 sivilin yaralandığı belirtildi.

Suriye'nin Halep iline bağlı Bab ilçe merkezinde muhaliflere bağlı polis merkezi yakınlarında akşam saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Bab Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Ekipleri Başkanı Halid El-Kiriz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Akşam yerel saat göre 19.00 sularında (TSİ 20.00'de) kent merkezinde şiddetli bir patlama yaşandı. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekiplerimiz, saldırının bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu gerçekleştiğini tespit etti." dedi.

El-Kiriz, saldırının Bab merkezinde yapımı devam eden PTT binası ve polis merkezinin yakınında gerçekleştiğini, patlamada 1 sivilin öldüğünü, 5 sivilin yaralandığını belirtti.

Bu arada saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bab ilçesi Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bab'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN