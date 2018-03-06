BM Suriye'de ancak kefen oluyor!

Esad rejimi, Rus uçakları ve İranlı milislerin 5 yıldır abluka altındaki tuttuğu Doğu Guta'da geçen ay ilan edilen ateşkese rağmen çocuklar katledilmeye devam ediyor. Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nde uzun süre veto etmesinden sonra kabul etmesiyle 24 Şubat'ta ilan edilen ateşkese Şam rejimi uymuyor.

Sözde ilan edilen ateşkese rağmen, rejim güçleri Rus uçaklarının havadan bombardıman desteğiyle kara harekatı yürütüyor. Türkiye'nin BM'nin 5 ülkeye verilen sınırsız veto yetkisine karşı başlattığı 'Dünya 5'ten büyüktür' kampanyasını haklı çıkaracak şekilde, 400 bin sivilin ablukaya alındığı Doğu Guta'da BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri Çin ve Rusya'nın vetoları nedeniyle bir türlü ilan edilememişti.

ATEŞKESE KİMSE RİAYET ETMİYOR!

Star'ın haberine göre Doğu Guta'da BM'nin ilan ettiği günde 5 saatlik insani ateşkese, ne Esad, ne Rusya ne de Şii milisler riayet ediyor. BM ise, kendi aldığı kararı bile hayata geçiremeyecek bir acizlik içinde... 400 bin kadın-çocuk sivil, dünyanın gözü önünde soykırıma uğruyor.

BM ise sadece kınamakla yetiniyor. Doğu Guta'dan her gün katledilen çocukların görüntüleri gelirken BM İnsan Hakları Konseyi, Esad rejimini şiddetle kınadı. Bu arada Doğu Guta'daki siviller için yola çıkan insani yardım konvoyu dün bölgeye ulaştı. Ancak, rejim güçlerinin devam eden bombardımanları nedeniyle giriş yapamadı.

BM'ye ait yardım konvoyu, Esad'ın saldırılarının sürmesi nedeniyle saatlerce bekledikten sonra Doğu Guta'nın Duma ilçesine girebildi. Rejim güçleri, ilaçlar başta olmak üzere konvoydaki yardım malzemelerinin yüzde 70'ine el koydu.

ESAD İLAÇLARI DA ÇALDI

46 araçtan oluşan yardım konvoyuna saatlerce bekletildikten sonra izin verildi. Ancak, Esad, yardım tırlarındaki hayat kurtarıcı birçok tıbbi malzemeyi bölgeye sokmadı. Esad güçleri konvoydaki ameliyat malzemeleri ile diyaliz ekipmanı ve insülinin bölgeye geçişine izin vermedi.

Yardım tırlarındaki malzemelerin yüzde 70'ine el koydu. Doğu Guta'da Esad ve Rus saldırılarıyla hayatını kaybeden sivil sayısı 800'e yaklaştı. Esad rejimi ve destekçilerinin iki gün önce başlattığı Doğu Guta'yı ikiye bölme saldırıları da devam ediyor. Askeri muhalif gruplar, rejimin eline geçen Utaya, Neşşabiye, Harizma ve Hoş el Davahre bölgelerini geri almak için karşı atağa geçti.