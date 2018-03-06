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'den Esad rejimiyle ilgili flaş açıklama!

, Esad rejiminin 'da sivillere karşı kimyasal silah kullanmak ve halkı açlığa sürüklemek gibi bir dizi fiille savaş suçu işlediğini duyurdu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 16:14 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 16:17

Birleşmiş Milletler savaş suçları araştırmacıları Suriye ile ilgili raporunu yayınladı. Raporda, Esad rejimi, ABD ve Rusya'nın Suriye'de gerçekleştirdikleri saldırılara yer verildi.

Esad rejiminin geçtiğimiz Temmuz ve Kasım aylarında 'da kimyasal saldırılar gerçekleştirdiği belirtilen raporda, Rusya'nın Halep yakınlarındaki Atareb kasabasında bir pazar yerine düzenlediği hava saldırısınında savaş suçu olarak sayılabileceği belirtildi.

Rusya'nın pazar yerine düzenlediği saldırıda en az 84 kişi hayatını kaybetmişti.

Raporda, ABD'nin Mart 2017'de Rakka yakınlarındaki bir okula yönelik düzenlediği saldırı da yer aldı. raporunda okulda bulunan 150 kişinin hayatını kaybettiği ve Pentagon'un içeride DEAŞ'lı teröristlerin bulunduğu yönündeki iddiasını destekleyen herhangi bir kanıta ulaşılamadığı belirtildi.

BM savaş suçları araştırmacıları ABD yönetiminin konuya ilişkin daha ileri bir soruşturma yürütmesi gerektiğini belirtti.

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BM'den Esad rejimiyle ilgili flaş açıklama!
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