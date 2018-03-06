Çavuşoğlu: Almanya seyahat uyarısını gözden geçirmeli

Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Sigmar Gabriel'le birlikte gazetecilerin karşısına çıktı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) çıkan ateşkes kararının terörle mücadeleyi kapsamadığını belirten Çavuşoğlu, "Suriye'nin sınır bütünlüğü önemli, bu konuda Türkiye ve Almanya aynı düşünüyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman Mevkidaşı Gabriel ile soruları cevapladı

"ALMAN TURİST SAYISI BU YIL ARTACAK"

Türkiye'ye gelen Alman turist sayısının bu yıl artacağını aktaran Dışişleri Bakanı, "Alman turistler Türkiye'yi özledi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesinde fayda var. Son uyarı, Türkiye'nin gerçekliğini yansıtmıyor" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE DÜNYANIN EN GÜZEL ÜLKELERİNDEN BİRİ"

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ise, mevkidaşı Çavuşoğlu'nun ifadeleri üzerine "Türkiye dünyanın en güzel ülkelerinden biri. Almanlar elbette Türkiye tatillerinden geri tutulmak istemeyeceklerdir" yanıtını verdi. Dışişleri Bakanı Gabriel, kendisinin tatili için son kararı eşinin vereceğini söyledi.

SALİH MÜSLÜM SORUSUNA YANIT VERDİ

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yaptığı basın toplantısında Salih Müslüm ile ilgili soruya cevap verdi. Gabriel, "Türkiye'den sözlü nota aldık, bunu Adalet Bakanlığı'na ilettik. Bu konudaki kararı hukuk verecek" dedi.