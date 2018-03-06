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Çipras ile Guterres telefonda 'yi görüştü

Çipras, Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı telefon konuşmasında Yunanistan- ilişkilerini ele aldı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 20:22
Çipras ile Guterres telefonda Türkiye'yi görüştü

Aleksis Çipras'ın, Birleşmiş Milletler () Genel Sekreteri Antonia Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde Yunanistan- ilişkilerini ele aldığı bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Çipras ve Guterres'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, bölgedeki gelişmelerin ele alındığı ifade edilen açıklamada, Türk-Yunan ilişkileri, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler ve Makedonya ile isim sorununa ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu bilgisi yer aldı.

Yunan basınında Başbakanlık kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre ise Çipras, Guterres'ten, Türkiye'de askeri yasak bölgede yakalanan iki Yunan askerin iadesine yönelik "hızlı ve olumlu bir sonucun" elde edilmesi için devreye girmesi talebinde bulundu.

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Çipras ile Guterres telefonda Türkiye'yi görüştü
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