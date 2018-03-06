İnsani yardıma izin vermediler

Savaşın sekizinci yılına yaklaştığı Suriye
'deki en zorlu insani durumlardan birine maruz bırakılan, son 15 günkü saldırılarda 700 kayıp veren Doğu Guta
halkı, bir yandan varil bombası ve kimyasal silah kullanılan saldırılardan kurtulmaya çalışırken bir yandan da Esad rejiminin engellediği insani yardım
konvoylarının bölgeye ulaşmasını bekliyor. Reuters'a konuşan Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, tıbbi yardım konvoylarının kontrol noktalarında durdurulduğunu ve ulaştırmaya çalıştıkları malzemelerin yüzde 70'inin de depolardan çıkarılmasına izin verilmediğini belirtti. Kızıl Haç yetkilileri ise rejimin hava saldırıları nedeniyle Doğu Guta'nın dışında bekletilen yardım konvoyunun ise gecikmeye rağmen Doğu Guta'ya girebildiğini aktardı. Üç hafta sonra bölgeye giren ilk yardım konvoyu olan 46 kamyonluk ekibin, Doğu Guta'ya 5 bin 500 çuvallık un, temel gıda maddesi ve tıbbi malzeme getirdiği öğrenildi. Yardımın 27 bin 500 kişiye yetebileceği ancak 400 bin nüfuslu Doğu Guta'ya yeterli olmayacağı söyleniyor. Birleşmiş Milletler'in (BM
) 30 günlük ateşkes
çağrısına ve Rusya
'nın açıkladığı günlük 5 saatlik ateşkese rağmen saldırılar sürüyor. ATEŞKESE RAĞMEN 44 ÖLÜ
Ateşkes kararını hiçe sayan Esad rejimi ve destekçisi Rusya bombaladığı Duma civarının kontrolünü sağlamak için Doğu Guta'yı ortadan ikiye bölmeye başlamıştı. Ancak muhalifler kaybettikleri bazı noktaları geri aldı. Rejim ve destekçileri Haresta'ya ulaşırsa Doğu Guta ikiye ayrılmış olacak. Saldırılarda son 5 günde en az 44 sivil hayatını kaybetti. BM, İnsan Hakları Konseyi, rejimin Doğu Guta'da sürdürdüğü insan hakları ihlâllerini şiddetle kınayan karar tasarısını kabul etti.