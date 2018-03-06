İslam Alimlerinden Zeytin Dalı Operasyonu'na Destek

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i ziyaret eden yerli ve yabancı 30 alim, TYB Başkanı Mahmut Bıyıklı ve Semerkand Basın-Yayın Müdürü Yaşar Karali, 15 Temmuz ve Afrin'deki operasyonlar ilgili basın açıklaması yaptı. Grup, İslam dünyasındaki birlik ve beraberliğin önemine ve Türkiye'ye desteklerini dile getirdi.

''15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ RAHMETLE ANIYORUM''

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi (TYB), Hâlidî Maarif İlim ve Kültür Derneği ile Haşimî Yayınevi'nin düzenlediği 3. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri kapılarını 2 Mart'ta açtı. 11 Mart'a kadar sürecek etkinlikte, yurt içi ve yurt dışından 300 ilim adamı katılıyor. İslam dünyasının önde gelen 30 alimi ise dün Üsküdar Belediyesi'nde düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz'un yalnızca Türkiye'ye yapılan bir saldırı değil, İslam dünyasına yapılmış bir sadırı olduğunu dile getiren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen "Bir müslüman, müslümana yapılanlara katiyen sessiz kalmamalıdır" dedi. Tunuslu alim Kamantar Mounir, "Müslümanların birbirlerine en çok sarılması gerektiği zamanları yaşıyoruz. Bugün Türklerden o eski düzeni sağlamaları için, kendilerinden istekte bulunuyoruz. Sizler o kutlu padişahların torunlarısınız, bunu gerçekleştirebilecek güçtesiniz" diye konuştu. Mounir sözlerini, "O şeref meydanında şehit olan 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyorum" diye tamamladı.

ALGI YÖNETİMİ VAR

TYB Başkanı Mahmut Bıyıklı "Batı, kendi politikalarına direnenleri algı yönetimleriyle kötü göstermeye çalışıyor. Bu yüzden sayın Cumhurbaşkanımız batı güçlerinin hedefinde" açıklamasında bulundu. Semerkand Basın-Yayın Müdürü Yaşar Karali ise Arapça Kitap ve Kültürü'nün bugün geldiği noktadan dolayı çok mutlu olduklarını, güçlenerek yolların devam ettiklerini söyledi.

ORTAK MİRAS VE KÜLTÜR ŞUURU OLUŞTURULUYOR

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Arapça Kitap ve Kültür Günleri organizasyonu, "Geçmişin ihyası, geleceğin inşası için medreselerimiz" sloganıyla kapılarını açtı. Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Sudan, Katar ve Kuveyt başta olmak üzere 22 ülkeden 55 yayınevi ile 300 ilim adamı ve yazarın katıldığı organizasyon 11 Mart'a kadar sürecek. Çeşitli seminer, konferans ve etkinliklerin de yapılacağı organizasyonun açılışını ise Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ yaptı. 3. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri, Osmanlı coğrafyasında kurulmuş İslâm ülkelerinin ortak miras ve kültür şuurunu tesis etmeyi, karşılıklı olarak yeni nesillerin ortak tarih ve medeniyet algısına katkı sağlamayı amaçlıyor. Kültür günleri kapsamında İslam dünyasının önde gelen alimleri İstanbul'a geldi.