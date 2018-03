Japonya'da korkutan görüntü!

Japonya'da bulunan Shinmoedake Volkanik Dağındaki püskürme bu sabah şiddetini arttırdı.1 Marttan beri duman ve kül püskürten volkanik dağa tırmanmak yasaklanmıştı. Japonya Meteoroloji Ajansından bir yetkili yaptığı açıklamada: "Dağ bir süredir duman ve kül püskürtüyordu. Ancak bugün şu ana kadarki en yoğun püskürtme gerçekleşiyor" dedi. Gökyüzünü kaplayan ve 3,650 km yüksekliği aşan dumanlardan dolayı birçok uçuş iptal edildi. Geçtiğimiz Ocak ayında bir Japon askeri volkanik patlamanın etkisiyle etrafa saçılan taşların altında kalarak hayatını kaybetmişti.

JAMES BOND'UN "İNSAN İKİ KERE YAŞAR" FİLMİNDEN TANIYORUZ

Shinmoedake Volkanik Dağındaki kreter, 1967 James Bond'un "You Only Live Twice" filminde terör örgütü SPECTER'ın kontrol merkezi idi.

Japonya'nın 110 aktif yanardağı var ve bunların 47'si izleniyor. Eylül 2014'te, Japonya'daki en büyük volkanik felaket olan Ontake Dağı patlamasında 63 kişi hayatını kaybetmişti.

PAPUA YENİ GİNE'DE VOLKANİK PATLAMA NEDENİYLE ADA BOŞALTILDI