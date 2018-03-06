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'da korkutan görüntü!

'da bulunan Shinmoedake Volkanik Dağındaki lar şiddetini arttırdı. Son 7 yılın en yüksek püskürtmeleri yaşanıyor...

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 11:17 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 11:21
Japonya'da korkutan görüntü!

'da bulunan Shinmoedake Volkanik Dağındaki püskürme bu sabah şiddetini arttırdı.1 Marttan beri duman ve kül püskürten volkanik dağa tırmanmak yasaklanmıştı. Japonya Meteoroloji Ajansından bir yetkili yaptığı açıklamada: "Dağ bir süredir duman ve kül püskürtüyordu. Ancak bugün şu ana kadarki en yoğun püskürtme gerçekleşiyor" dedi. Gökyüzünü kaplayan ve 3,650 km yüksekliği aşan dumanlardan dolayı birçok uçuş iptal edildi. Geçtiğimiz Ocak ayında bir Japon askeri volkanik nın etkisiyle etrafa saçılan taşların altında kalarak hayatını kaybetmişti.

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Shinmoedake Volkanik Dağındaki kreter, 1967 'un "You Only Live Twice" filminde terör örgütü SPECTER'ın kontrol merkezi idi.
Japonya'nın 110 aktif yanardağı var ve bunların 47'si izleniyor. Eylül 2014'te, Japonya'daki en büyük volkanik felaket olan patlamasında 63 kişi hayatını kaybetmişti.

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Japonya'da korkutan görüntü!
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