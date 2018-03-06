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'nın Sebha kentinde lar yeniden alevlendi

Sebha'da yaşanan lar sonucu 1'i çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 20:17
Libya'nın Sebha kentinde çatışmalar yeniden alevlendi

'nın Sebha kentinde yaşanan lar sonucu 1'i çocuk, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sebha Belediye Başkanı Hamid Rafi el-Hayali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatışmaların yabancı silahlı bir grubun Nasiriyye semtinde askeri karargaha saldırması üzerine çıktığını, son 48 saatte yaşanan çatışmalarda ağır silahlar kullanıldığını ifade etti.

Sebha Tıp Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, kentte çatışmaların yeniden alevlenmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan yerel kaynaklar, çatışmaların Tebu ve Süleymanoğulları kabileleri arasında gerçekleştiğini ifade ederken, bazı kaynaklar da Libya ordusu ve Çad'dan gelen yabancı milisler arasında yaşandığını aktardı.

Sebha kentinde Tebu ve Süleymanoğulları kabileleri arasında çatışmalar yeniden alevlenmişti.

Çatışmalar, Tebu kabilesinden silahlı kişilerin Süleymanoğullarının liderlerinden birini öldürdüğü 2012 yılına uzanıyor. İki kabile arasında Nisan 2017'de İtalya'nın başkenti Roma'da uzlaşı anlaşması imzalanmıştı.

Öte yandan kentte zaman zaman Çad'dan gelen yabancı milisler ile ordu arasında çatışmalar yaşandığı belirtiliyor.


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Libya'nın Sebha kentinde çatışmalar yeniden alevlendi
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