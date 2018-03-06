Merkez sağ kazandı ama iktidar olamadı

İtalya
'da pazar günü gerçekleşen genel seçimlerin sandık çıkış anketlerine göre, eski başbakan Silvio Berlusconi'nin Forza Italia partisinin içinde bulunduğu merkez sağ ittifakı birinci oldu. Forza Italia'nın aşırı sağcı Lig, İtalya'nın Kardeşleri ve Biz İtalya partileriyle kurduğu ittifak yüzde 37.2'lik oy oranına ulaştı. Ancak hiçbir ittifak ya da parti yüzde 40'lık iktidar barajını tek başına geçemeyince koalisyon hesapları yapılmaya başlandı. 46,6 milyon seçmenin Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu'nun üyelerini belirlediği seçimlerde eski komedyen Beppe Grillo'nun kurduğu 5 yıldız Hareketi ise yüzde 32'lik oyla birinci parti olsa da ikinci sırada kaldı. Hükümette bulunan merkez sol ittifakının oy oranı ise yüzde 23'ü geçemedi.