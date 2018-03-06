Netanyahu'nun hedefinde yine "İran" var

ABD Başkanı Donald Trump ile dünkü Beyaz Saray görüşmesinde ağırlıklı olarak İran konusunu görüşen Netanyahu, bugün de Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) 2018 Yıllık Konferansı'nda yaptığı konuşmada, İran karşıtı mesajlarına devam etti.

Tahran'ın bölgedeki adımlarının tüm bölge ülkelerini tehdit ettiğini savunan Netanyahu, "İran agresif bir imparatorluk inşa ediyor. İran'ı durdurmalıyız ve durduracağız." şeklinde konuştu.

Nükleer anlaşmanın İran'ı daha tehlikeli ve savaşçı hale getirdiğini iddia eden Netanyahu, İran'ın bölgede her geçen gün daha fazla ülke üzerinde etkili olduğu savını bir harita üzerinde göstererek anlattı.

Öte yandan ülkesinde, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması derinleşen Netanyahu'nun Trump yönetimiyle son dönemdeki yakın teması her iki ülke kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor.

Trump açılışa katılabilir

Dünkü Trump-Netanyahu görüşmesinde de İran konusu öne çıkmıştı. Trump ayrıca mayıs ayında Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'te açılacak ilk bölümü için düzenlenecek törene katılabileceğini dile getirmişti.

AIPAC'in dünkü oturumuna katılan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de İran'la nükleer anlaşmayla ilgili gelecek aylarda bir çözüm yolu bulunamazsa ABD'nin anlaşmadan çekileceğini söylemişti.

Trump, 6 Aralık 2017'de, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak" tanıdığını ve Tel Aviv'deki Amerikan büyükelçiliğinin Kudüs'e taşıması noktasında Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.

AIPAC, İsrail'in ABD'deki en önemli ve etkin lobi kuruluşlarından biri olarak biliniyor ve her yıl yapılan geleneksel konferanslara ABD yönetiminden çok sayıda isim konuşmacı olarak katılıyor.