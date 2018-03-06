Senatöre ‘soykırım’ tepkisi

AZERBAYCAN
'IN Sumgayıt şehrinde 1988'de 26 Ermeni ve 6 Azerinin hayatını kaybettiği Sumgayıt olaylarının 30'uncu yılı nedeniyle Kaliforniya Senatosu'ndaki oturumda, Kaliforniya'nın Türkiye ile ekonomik ilişkileri kesmesini öneren ve sözde "Ermeni soykırımı" iddiasından bahseden senatöre, Azerbaycanlı Türkler sert karşılık verdi. Oturuma katılan bir Azeri, "Desteklediğiniz Ermenistan yönetimi tarafından katledildik. Utanç duyuyorum. 1992'de Hocalı'da öldürülen 613 Azeri ile ilgili hiç kimse adalet önüne çıkarılmadı" dedi.