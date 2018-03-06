Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Senatöre ‘soykırım’ tepkisi

Senatöre ‘soykırım’ tepkisi

Giriş Tarihi: 6.3.2018
'IN Sumgayıt şehrinde 1988'de 26 Ermeni ve 6 Azerinin hayatını kaybettiği Sumgayıt olaylarının 30'uncu yılı nedeniyle Kaliforniya Senatosu'ndaki oturumda, Kaliforniya'nın Türkiye ile ekonomik ilişkileri kesmesini öneren ve sözde "Ermeni soykırımı" iddiasından bahseden senatöre, Azerbaycanlı Türkler sert karşılık verdi. Oturuma katılan bir Azeri, "Desteklediğiniz Ermenistan yönetimi tarafından katledildik. Utanç duyuyorum. 1992'de Hocalı'da öldürülen 613 Azeri ile ilgili hiç kimse adalet önüne çıkarılmadı" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Senatöre ‘soykırım’ tepkisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN