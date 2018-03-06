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'da altın madeninde

'ın Nil Nehri eyaletine bağlı Vadi es-Senkır bölgesinde bir Rus maden şirketinin faaliyetlerini protesto eden vatandaşlara ateş açılması sonucu yaralanan 6 kişiden biri öldü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 06:44 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 06:45
Sudan'da altın madeninde çatışma

Eyalet hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Rus maden şirketinin şantiye alanında geçen pazar günü vatandaşlar ile madenciler arasında çıkan da yaralanan bir lının dün hayatını kaybettiği bildirildi.

Ateşi açanın şantiye alanındaki polisler mi yoksa Ruslar mı olduğu bilinmiyor ancak yerel basında, ülkenin kuzeyinde yer alan altın madenindeki bir Rus çalışanın açtığı ateş sonucu 6 kişinin yaralandığı bilgisine yer verildi.

Eyalet hükümeti, çatışmaların Rus şirkete maden çıkarma ruhsatı verilmesinin ardından çıktığını duyurdu. Hükümet, vatandaşlarla şirket arasında anlaşmaya varılmasına rağmen 150 kişilik bir grubun, şirketin çalışmasına engel olmak amacıyla şantiyeye saldırıp şirketin iş makinelerini yakmaya çalıştığını ifade etti.

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Sudan'da altın madeninde çatışma
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