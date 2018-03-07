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ABD ndan 'ye "teşekkür" açıklaması

ABD Sözcüsü Heather Nauert, ABD’nin Büyükelçiliğine yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler sonrasında gerçekleştirdiği incelemelerden dolayı hükümetine ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2018 00:32
ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye'ye teşekkür açıklaması

Bakanlık Sözcüsü Nauert, basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Nauert, "Büyükelçiliğimiz bugün konsolosluk ve vize hizmetlerine kapalıydı. Elçiliğimiz yarın tamamen açık olacaktır. hükümetine, polis ve güvenlik güçlerine bu incelemeyi takip ettikleri için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

İnceleme sürecinde yapılan tutuklamalarla ilgili bir soruya Nauert, "Eğer bu, süreç için gerekliyse ve yardımcı olduysa kendilerine teşekkür ederiz." yanıtını verdi.

Valiliği, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine güvenlik önlemlerinin gözden geçirildiğini ve ilave tedbirler alındığını açıklamıştı.

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ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye'ye "teşekkür" açıklaması
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