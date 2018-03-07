ABD'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni yaptırım kararına Kim Jong-nam suikastı gerekçe gösterildi.

"Kuzey Kore hükümeti, kimyasal savaş ajanı VX kullanarak Kuala Lumpur Havaalanı'nda Kim Jong-nam'ı öldürtmüştür." ifadesi kullanılan açıklamada, yaptırımın içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Kuzey Kore liderinin ağabeyi Kim Jong-nam, 2017'nin şubat ayında Kuala Lumpur'daki uluslararası havalimanında uğradığı saldırının ardından hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni sinir gazı olarak açıklanmıştı.

Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de Malezya'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. İki kadın ajanın, havaalanında Kim Jong-nam'a zehirli iğneyle saldırı düzenlediği ifade edilmişti.