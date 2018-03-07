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ABD'den 'ye yeni yaptırım kararı

ABD'nin, lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyinin öldürülmesiyle ilgili olarak Kuzey Kore'ye yeni yaptırım kararı aldığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2018 09:40 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 09:50
ABD'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni yaptırım kararına Kim Jong-nam suikastı gerekçe gösterildi.

" hükümeti, kimyasal savaş ajanı VX kullanarak Kuala Lumpur Havaalanı'nda Kim Jong-nam'ı öldürtmüştür." ifadesi kullanılan açıklamada, yaptırımın içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Kuzey Kore liderinin ağabeyi Kim Jong-nam, 2017'nin şubat ayında Kuala Lumpur'daki uluslararası havalimanında uğradığı saldırının ardından hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni sinir gazı olarak açıklanmıştı.

Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de 'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. İki kadın ajanın, havaalanında Kim Jong-nam'a zehirli iğneyle saldırı düzenlediği ifade edilmişti.

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ABD'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırım kararı
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