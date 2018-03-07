Batık savaş gemisi 76 yıl sonra bulundu

İkinci Dünya Savaşı
kapsamında 8 Mayıs 1942'de Japonya
tarafından torpidoyla batırılan ABD'ye ait uçak gemisi USS Lexington'ın enkazı 76 yıl sonra bulundu. "Lady Lex" lakaplı uçak gemisinin enkazı, Avustralya
'nın Queensland eyaleti açıklarında Mercan Denizi'nde tespit edildi. Kıyıdan 800 kilometre uzaklıkta, denizin 3 bin metre derinliğinde bulunan enkaza, Microsoft'un kurucularından Amerikalı milyarder Paul Allen tarafından finanse edilen ekip ulaştı.
Allen, ABC'ye yaptığı açıklamada, "Cesaret, sebat ve fedakârlıkla ülkemize hizmet eden herkese şükran borçluyuz" ifadelerini kullandı. ABD, enkazın görüntü ve resimlerini de yayımlandı.
USS Lexington'dan kurtulan denizcilerden Teğmen Harry Binkley Harris'in oğlu ve ABD'nin Pasifik Donanma Komutanı Amiral Harry Harris de enkazın bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Harris, "USS Lexington'dan sağ kurtulan bir denizcinin oğlu olarak Paul Allen'ı ve Lady Lex'in yerini bulan Araştırma Gemisi Petrel'in keşif ekibini tebrik ederim" dedi.
II. Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Pasifik'te ilerlemesini durdurmak için ABD'nin diğer uçak gemisi USS Yorktown ile Japon kuvvetlerine karşı savaşa katılan Lady Lex, 8 Mayıs 1942'de torpidoyla vurulmuş, 216 kişilik mürettebat ve 35 uçakla batmıştı.