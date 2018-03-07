Bulgaristan'da tarihi camiye restorasyon kararı

Osmanlı döneminde 16. yüzyılda inşa edilen Makbul İbrahim Paşa Camisi 1973 yılından sonra ibadete kapatılarak, statüsü Ulusal Kültürel Anıt olarak belirlenmişti.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, kubbesi çökmek üzere olan eski caminin restorasyonuyla ilgili alınan kararın "sevindirici" olduğu ifade edildi.

"BU CAMİDE İBADET EDİLEMİYOR"

AA muhabirine konuşan Başmüftülük Genel Sekreteri Celal Faik de Razgrad Camisi'nin müze veya kültürel anıt olarak tanımlandığı için burada ibadet yapılamadığını anımsattı. Faik, "Hükümetin kararı bizlere mutluluk verir ancak Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Bulgaristan topraklarındaki tüm dini ibadet yerlerinin kuruluş amacına uygun olarak ibadet yeri olarak varlığını sürdürmeleri gerektiğini istemektedir." dedi.

Türkiye'nin İstanbul'da "Demir Kilise" olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi'ni restore etmesinin ardından Bulgaristan hükümeti de ülkede Osmanlı döneminden kalma tarihsel mirasın restorasyon ve bakımına önem vermeye başlamıştı.