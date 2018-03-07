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Çift taraflı Rus ajanı zehirlendi

Giriş Tarihi: 7.3.2018
Çift taraflı Rus ajanı zehirlendi
sonrası kurulan Rus askeri istihbarat teşkilatında görev yaparken için casusluk yaptığı anlaşılan, 2006 yılında 13 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 2010'da ile arasındaki 'casus takası' ile serbest kalan Sergey Skripal ölüm döşeğinde. Rusya'nin, ABD'de deşifre olan 10 gizli ajan karşılığında serbest bırakmayı kabul ettiği dört isimden biri olan Skripal'in, 2010'dan beri yaşadığı İngiltere'de şüpheli bir maddeye maruz kaldığı ve sağlığındaki ani kötüleşmenin ardından yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Bu arada İngiltere Başbakanı Theresa May'in başkanlık ettiği toplantıda May ve bakanları, polisin olaya ilişkin yürüttüğü soruşturma ile ilgili bilgilendirildi.
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Çift taraflı Rus ajanı zehirlendi
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