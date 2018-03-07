Doğu Guta’da yine kimyasal saldırı

Suriye
savaşının en ağır insani dramlarından birine maruz bırakılan Doğu Guta
'da, Birleşmiş Milletler'in ateşkes
kararına rağmen Esad rejiminin saldırıları sürüyor. Beş yıldır abluka altındaki Doğu Guta'da Esad rejiminin bir kez daha kimyasal silahlı saldırı düzenlediği, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 30 sivilin klor gazından etkilendiği öğrenildi.
Dünkü hava saldırılarında da 9 sivilin yaşamını yitirdiğini belirten bölgedeki yerel kurtarma ekipleri pazartesiden beri ölenlerin sayısının 95'i bulduğunu kaydetti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi 18 Şubat'tan beri Doğu Guta'da öldürülen sivillerin sayısını 950 olarak açıkladı. KONVOYU VURDULAR
400 bin kişinin yaşadığı Doğu Guta'ya yardım ulaştırmaya çalışan uluslararası kurumlar da rejim saldırılarından dolayı bölgeye giremiyor. Önceki gün Doğu Guta'ya ulaşabilen 46 kamyonluk insani yardım konvoyu, hava saldırıları yüzünden yardımların tamamını teslim edemeden bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. BM
İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, önceki gün Doğu Guta'da tam bir drama şahit olduklarını belirterek ateşkese riayet edilmesi çağrısında bulundu.
Bu arada BM Güvenlik Konseyi'nin, Suriye'de 'uygulanamayan' ateşkes kararını görüşmek üzere bugün toplanacağı bildirildi.