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Dört ülkenin liderlerinden 'e-zirve'!

Pasifik İttifakı'na üye devletlerin liderlerinin telekonferans yöntemiyle düzenlediği toplantıda, daha önce "ilişkili devlet" statüsü verilen Avustralya, Kanada, ve Singapur'la entegrasyon sürecinin hızlandırılması kararı alındı.

Giriş Tarihi: 7.3.2018 11:07
Dört ülkenin liderlerinden 'e-zirve'!

Pasifik İttifakı'na üye devletlerin liderlerinin telekonferans yöntemiyle düzenlediği toplantıdan, daha önce "ilişkili devlet" statüsü verilen Avustralya, Kanada, ve Singapur'la entegrasyon sürecinin hızlandırılması kararı çıktı.

İttifakın 4 üyesi, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet ve Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski e-zirve ile bir araya geldi.

Kolombiya Devlet Başkanlığından zirve sonrası yapılan açıklamada, toplantıda, geçen yıl temmuz ayında Cali kentinde gerçekleştirilen zirvede gözlemci üyelikten "ilişkili devlet" statüsüne geçen Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Singapur ile üye ülkeler arasındaki ticari ilişkinin kategorilendirilmesi ve bu ülkelerin Pasifik İttifakı'na entegrasyon sürecinin hızlandırılması kararının çıktığı kaydedildi.

Görev süresi 11 Mart'ta sona erecek Şili Devlet Başkanı Bachelet'e teşekkür edilen açıklamada, Pasifik İttifakı'nın "insan, hizmet, sermaye ve malların serbest dolaşımının mümkün olduğu derin bir bölgesel birliği" hedeflediği kaydedildi.

KOLOMBİYA DÖNEM BAŞKANLIĞINI DEVRALMIŞTI

Kolombiya, Pasifik İttifakı'nın geçen yıl düzenlenen zirvesi ile dönem başkanlığını devralmıştı. Meksika'da temmuz ayında yapılacak bir sonraki zirve ile dönem başkanlığı Peru'ya geçecek.

'da Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan 4 ülke tarafından 28 Nisan 2011'de kurulan ittifak, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından 6 Haziran 2012'de faaliyete başlamıştı.

İttifakın gözlemcileri arasında Türkiye, Arjantin, Almanya, ABD, Ekvador, , Fransa, Hindistan, Japonya dahil 52 ülke bulunuyor. Pasifik İttifakı'nda bu gözlemciler, üyelerden en az ikisi ile serbest ticaret anlaşması sağladığı anda tam üyelik başvurusu yapabiliyor.

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Dört ülkenin liderlerinden 'e-zirve'!
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