Düşman kardeşler sonunda buluşuyor

Kuzey Kore
lideri Kim Jong-un'un, Güney Kore
Devlet Başkanı Moon Jaein tarafından görevlendirilen heyetle Pyongyang'ta "samimi" bir görüşme yaptığı bildirildi. KCNA ajansının haberinde, heyetle akşam yemeğinde bir araya gelen Kim'in, "yeniden birleşme" ve daha yakın ilişkiler tesis etme konusunda isteğini ifade ettiği kaydedildi. Liderler zirvesi için anlaşmaya varıldı. Moon'un Güvenlik Başdanışmanı Chung Eui-yong, zirvenin nisan sonunda iki ülke sınırındaki Panmunjeom ortak güvenlik bölgesinde yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.