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Düşman kardeşler sonunda buluşuyor

Giriş Tarihi: 7.3.2018
Düşman kardeşler sonunda buluşuyor
lideri Kim Jong-un'un, Devlet Başkanı Moon Jaein tarafından görevlendirilen heyetle Pyongyang'ta "samimi" bir görüşme yaptığı bildirildi. KCNA ajansının haberinde, heyetle akşam yemeğinde bir araya gelen Kim'in, "yeniden birleşme" ve daha yakın ilişkiler tesis etme konusunda isteğini ifade ettiği kaydedildi. Liderler zirvesi için anlaşmaya varıldı. Moon'un Güvenlik Başdanışmanı Chung Eui-yong, zirvenin nisan sonunda iki ülke sınırındaki Panmunjeom ortak güvenlik bölgesinde yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.
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Düşman kardeşler sonunda buluşuyor
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