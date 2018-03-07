En eski şişe mesajı Avustralya’da bulundu

Batı Avustralya'daki bir kumsalda dünyanın en eskisi olduğu sanılan 132 yıllık şişe mesajı bulundu. Avustralya Yayın Kurumu'nun haberine göre, Alman yelkenlisi Paulo tarafından 12 Haziran 1886'da Hint Okyanusu'na bırakılan şişe mesajı, Wedge Adası kumsalında bulundu. Şimdiye kadar bulunan en eski şişe mesajı olarak bu alanda yeni bir rekor kırılırken, eski rekor denize bırakılmasından, 108 yıl, 3 ay, 18 gün sonra 1934'te Danimarka'da bulunan şişe mesajına aitti. Alman Deniz Gözlemevi kolay ve hızlı deniz rotasını belirlemek amacıyla 1864-1933 arasında binlerce şişeyi denize bırakmıştı. Bugüne kadar bulunan 662 mesaj iade edildi.

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