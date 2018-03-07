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Esad rejimi 'da kullandı!

Esad rejimi ve destekçilerinin, ablukada tuttuğu 'da içerikli bomba kullandığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018 00:05 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 00:08
Esad rejimi Doğu Guta'da zehirli gaz kullandı!

Rejim güçleri abluka altındaki 'nın Sakba ve Hammuriye beldelerinde sivil yerleşimlerine lı saldırılar düzenledi.

Bölgedeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkilileri, hava saldırısında atılan bombadan zehirli gaz yayıldığını ancak halkın sığınaklara doluşması nedeniyle gazdan etkilenenlere henüz ulaşılamadığını, durumlarının bilinmediğini belirtiyor.

Rejim ve Rusya, son günlerde Doğu Guta'da hava ve kara saldırılarını yoğunlaştırdı.

Rejim güçleri önceki gece Hamuriye beldesine klor gazıyla saldırı düzenlemiş ve gazdan etkilenen 30 sivil tedavi altına alınmıştı.

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Esad rejimi Doğu Guta'da zehirli gaz kullandı!
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