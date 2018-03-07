Fukuşima'daki buzdan duvar kısmen işe yarıyor

Fukuşima nükleer santralinin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketinden (TEPCO) yapılan açıklamada, santralin çevresinde yaklaşık 320 milyon dolara mal olan soğutucu yapı sayesinde oluşturulan buzdan duvarın radyoaktif suyun yayılmasını yarı yarıya engellediği ifade edildi.

"DAHA FAZLA ÖNLEME İHTİYAÇ VAR"

Açıklamada, yer altı suyunun radyoaktif bölgeye akışını engellemek amacıyla yapılan duvarın yeterli olmadığı, yer altı sularının kirlenmesinin engellenmesi için daha fazla önleme ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

RADYOAKTİF SU MİKTARI YARIYA DÜŞTÜ

TEPCO, reaktörler içinde biriken radyoaktif su miktarının buzdan duvar sayesinde günlük 95 tona düştüğünü, duvar olmadan günlük 200 ton radyoaktif su oluştuğunu kaydetti.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntının ardından evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.