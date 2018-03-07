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'daki buzdan duvar kısmen işe yarıyor

'da 2011'de ve felaketinde ağır hasar gören 'nin çevresinde yer altında oluşturulan buzdan duvarın kısmen işe yaradığı bildirildi. 320 milyon dolara mal olan buzdan duvarın radyoaktif suyun yayılmasını yarı yarıya engellediği belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2018 16:36
Fukuşima'daki buzdan duvar kısmen işe yarıyor

nin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketinden (TEPCO) yapılan açıklamada, santralin çevresinde yaklaşık 320 milyon dolara mal olan soğutucu yapı sayesinde oluşturulan buzdan duvarın radyoaktif suyun yayılmasını yarı yarıya engellediği ifade edildi.

"DAHA FAZLA ÖNLEME İHTİYAÇ VAR"

Açıklamada, yer altı suyunun radyoaktif bölgeye akışını engellemek amacıyla yapılan duvarın yeterli olmadığı, yer altı sularının kirlenmesinin engellenmesi için daha fazla önleme ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

RADYOAKTİF SU MİKTARI YARIYA DÜŞTÜ

TEPCO, reaktörler içinde biriken radyoaktif su miktarının buzdan duvar sayesinde günlük 95 tona düştüğünü, duvar olmadan günlük 200 ton radyoaktif su oluştuğunu kaydetti.

'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki ve sonrasında oluşan , Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntının ardından evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Fukuşima reaktöründeki erimiş nükleer yakıta ulaşıldı

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Fukuşima'daki buzdan duvar kısmen işe yarıyor
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