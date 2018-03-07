KKTC Başbakanı Erhürman Ankara'da

Çankaya Köşkü'ndeki tören, iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Erhürman, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Taburu'nu selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Erhürman, Çankaya Köşkü'nün merdivenlerinde tokalaşarak basına poz verdi.

Törende, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ile diğer ilgililer de hazır bulundu.

Başbakan Yıldırım, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Tufan Erhürman onuruna Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği verecek.

Görüşmelerde ikili ilişkiler, Türkiye ile KKTC arasındaki yakın iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik konular ve Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ele alınacak.