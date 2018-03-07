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'te polise saldıran /PYD yandaşı tutuklandı

'in başkenti 'da, izinsiz gösteriyi engellemek isteyen polise saldıran terör örgütü /PYD yandaşının tutuklandığı bildirildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2018 22:08 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 22:42
Norveç'te polise saldıran PKK/PYD yandaşı tutuklandı

'te 40 kişilik /PYD terör örgütü yandaşı başkent 'daki merkezi tren istasyonunda gösteri yapmak istedi.

Polis, gösteriye izin vermeyince grup arasındaki bir kişi polislerden birine yumruk attı.

"İZİNSİZ GÖSTERİYE GÖZ YUMAMAZDIK"

Norveç'in Vartoslo gazetesine açıklamada bulunan Oslo Emniyet Müdürlüğü'nden Magnus Strande, gösterinin izinsiz olduğunu ve bu nedenle gösteriye izin vermediklerini söyledi.

"SALDIRGAN DERHAL TUTUKLANDI"

Gösteriyi engellemek isteyen bir polis memurunun da saldırıya uğradığını kaydeden Strande, polis memurunun hafif yaralandığı ve saldırganın da tutuklandığını belirtti.

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Norveç'te polise saldıran PKK/PYD yandaşı tutuklandı
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