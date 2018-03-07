Sri Lanka'ya 'Müslümanlara yönelik saldırılara karşı tedbir alın' çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT) yapılan yazılı açıklamada, Sri Lanka'da camilere, Müslümanlara ait ev ve dükkânlara saldırılar düzenlediği yönündeki haberlerin üzüntüyle takip edildiği ve Müslümanları hedef alan bu tür şiddet olaylarından derin endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şiddet ve nefretin radikal örgütler aracılığıyla yayılmasının önüne geçmek ve Müslümanları korumak için Sri Lanka hükümetinin somut tedbirler alması talep edildi.

Sri Lanka'da pazartesi günü Sinhala bir erkeğin, bir grup Müslüman tarafından saldırıya uğradıktan sonra kaldırıldığı hastanede öldüğü iddiası üzerine Müslümanlara karşı saldırılar başlamıştı.

Aşırıcı Budistler, Kandy bölgesinde Müslümanlara ait 10'dan fazla ev ve dükkânı ateşe vermiş, olaylar üzerine bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Kandy'deki olayların başka yerlere sıçraması endişesiyle dün ülkede olağanüstü hâl ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler de Sri Lanka'da Müslümanları hedef alan şiddet olaylarından endişe duyulduğunu bildirmişti.

Sri Lanka'da nüfusun yaklaşık yüzde 75'ini çoğu Budist olan Sinhalalar oluştururken Müslümanların oranı ise yüzde 9.