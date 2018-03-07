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Suriye'de kararının ardından 329 sivil öldürüldü!

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), rejiminin ablukada tuttuğu 'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararından sonraki 10 günde 57'si çocuk, 29'u kadın toplam 329 sivili öldürdüğünü duyurdu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2018 16:00 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 16:35
Suriye'de ateşkes kararının ardından 329 sivil öldürüldü!

SNHR, raporunda BMGK'nin 24 Şubat'taki 1 aylık insani kararından sonra, rejim ve Rusya'nın saldırılarının daha da yoğunlaştığını kaydetti.

Raporda, "Rusya, insani ateşkes kararını, kendi çıkarları çerçevesinde her gün yerel saatle 09.00 -14.00'de geçerli olacak şekilde yorumladı." ifadesi kullanıldı.

SNHR raporunda, BMGK kararından sonraki 10 günde 57'si çocuk, 29'u kadın toplam 329 sivilin hayatının kaybetmesinin yanı sıra 7 yaşamsal merkezin de (Sivil Savunma, hastane) vurulduğu belirtildi.

Raporun tavsiyeler bölümünde, uluslararası aktörlerden Rusya'ya baskı yaparak insani yardımların sürdürülebilir şekilde ulaştırılabilmesi, ağır hasta ve yaralıların tahliye edilmesi, en az 2 bin 400 protezin bölgeye girmesini sağlamaları talep edildi.

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Suriye'de ateşkes kararının ardından 329 sivil öldürüldü!
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