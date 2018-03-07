Suriye'de ateşkes kararının ardından 329 sivil öldürüldü!

SNHR, raporunda BMGK'nin 24 Şubat'taki 1 aylık insani ateşkes kararından sonra, rejim ve Rusya'nın saldırılarının daha da yoğunlaştığını kaydetti.

Raporda, "Rusya, insani ateşkes kararını, kendi çıkarları çerçevesinde her gün yerel saatle 09.00 -14.00'de geçerli olacak şekilde yorumladı." ifadesi kullanıldı.

SNHR raporunda, BMGK kararından sonraki 10 günde 57'si çocuk, 29'u kadın toplam 329 sivilin hayatının kaybetmesinin yanı sıra 7 yaşamsal merkezin de (Sivil Savunma, hastane) vurulduğu belirtildi.

Raporun tavsiyeler bölümünde, uluslararası aktörlerden Rusya'ya baskı yaparak insani yardımların sürdürülebilir şekilde ulaştırılabilmesi, ağır hasta ve yaralıların tahliye edilmesi, en az 2 bin 400 protezin bölgeye girmesini sağlamaları talep edildi.