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geri adım attı! ' Türkiye'yi kastetmedi...'

i'nin Kahire ziyaretinde Türkiye'yi terör örgütleriyle bir tutup 'şer üçgeni' içerisinde gösterdiği yönündeki haberler üzerine Ankara Büyükelçiliği bir açıklama yaptı. Resmi açıklamada, Prensin Müslüman Kardeşler ve terör örgütlerinden söz ettiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 7.3.2018 16:51 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 17:19
Suudi Arabistan geri adım attı! 'Veliaht Prens Türkiye'yi kastetmedi...'

'dan gelen Türkiye'ye yönelik açıklamalar, Ankara Büyükelçiliği tarafından revize edildi.

Mısır'daki yarı resmi medya, Suudi Arabistan i Muhammed Bin Selman'ın Kahire ziyaretindeki 'şeytan üçgeni' açıklamalarını haberleştirdi. Haberlere göre, Veliaht Prens Türkiye'yi terör örgütleriyle aynı safta tutan bir 'şeytan üçgeni'nden söz etmişti. Prensin ifadelerinden elbette İran da payını almıştı.

GERİ ADIM: TÜRKİYE'YE YÖNELİK DEĞİL

Haberlerin Türkiye'de gündem olması üzerine Suudi Arabistan Ankara Büyükelçiliği resmi açıklama yaptı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın gelecekteki kralı olacak Selman'ın Türkiye'yi kastetmediği, Müslüman Kardeşler ve terör örgütlerine yönelik benzetme yaptığı belirtildi.

Suudi Arabistan veliaht prensi haddini aştı!

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Suudi Arabistan geri adım attı! 'Veliaht Prens Türkiye'yi kastetmedi...'
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