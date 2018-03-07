Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Uçaktan 5 milyon dolar çalındı

Uçaktan 5 milyon dolar çalındı

Giriş Tarihi: 7.3.2018
Uçaktan 5 milyon dolar çalındı
'nın kentindeki Viracopos Havaalanı'ndan 'nin Zürih şehrine gidecek kargo uçağındaki 5 milyon doların silahlı soyguncular tarafından çalındığı bildirildi. Federal Polis, en az 5 silahlı soyguncunun güvenlik araçlarına benzer bir kamyonetle havaalanına girdiğini açıkladı. Lufthansa'nın kargo uçağına yükleme yapıldığı sırada güvenlik görevlilerini etkisiz hale getiren silahlı soyguncular, İsviçre'nin Zürih şehrine gönderilmek üzere uçağa yüklenen 5 milyon doları çaldılar. Viracopos Havaalanı yetkilileri de soygun sırasında ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uçaktan 5 milyon dolar çalındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN