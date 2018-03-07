‘Yüzsüz aday’ Piera parlamentoya girdi

İtalya
'da eşinin mafya suikastına kurban gitmesinin ardından yıllardır güvenlik koruması altında yaşayan Piera Aiello, yüzünü göstermeden sürdürdüğü seçim
kampanyasından başarıyla çıktı. Sicilya'nın batısındaki Marsala'dan 5 Yıldız Hareketi çatısı altında genel seçimlerde adaylığını koyan 51 yaşındaki Aiello, kapalı kapılar ardında yürüttüğü seçim çalışmalarına rağmen rakiplerini geride bırakarak yüzde 52.9 oy aldı.
Koruma altına alınan ve kamusal alanda yüzünü gösteremeyen "yüzsüz aday" lakaplı Aiello, seçimlere katılmasının nedenlerinden birinin kimliğini geri alabilmek olduğunu açıklamıştı.