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'den 'a kritik uyarı

Avrupa Komisyonu finansal ilişkilerden sorumlu üyesi olan Moscovici bugün BFM televizyonuna yaptığı açıklamada, "Eğer Donald bu akşam bu uygulamayı yürürlüğe koyarsa bizim de karşılık vermek için kullanileceğimiz silahlarımız var." dedi.

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018 12:47
AB'den Trump'a kritik uyarı

Avrupa Komisyonu'nun finansal ilişkilerden sorumlu üyesi Pierre Moscovici, Avrupa'nın D ile ticaret savaşından kaçınmak istediğini, ancak çelik ve alüminyuma gümrük vergisi getirmekte ısrar ederse, derhal devreye girebilecek karşı önlemler alabileceklerini söyledi.

"KULLANABİLECEĞİMİZ SİLAHLARIMIZ VAR"

Reuters'ın haberine göre, Moscovici'nin 'ın girişimine karşı AB'nin de yanıtını hazırlamakta olduğunu belirtti. Moscovici bugün BFM televizyonuna yaptığı açıklamada, "Eğer Donald Trump bu akşam bu uygulamayı yürürlüğe koyarsa bizim de karşılık vermek için kullanabileceğimiz silahlarımız var." dedi.

Moscovici, karşı önlemler arasında ABD'den ithal edilen portakal, tütün ve bourbon viskisi gibi özellikle Trump'ın oy aldığı Cumhuriyetçi eyaletlerde üretilen mallara vergi getirilmesi olabileceğini söyledi. Moscovici'ye göre AB bu konuda Dünya Ticaret Örgütü'ne de şikayette bulunabilir.

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AB'den Trump'a kritik uyarı
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