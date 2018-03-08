Ajan krizi İngiltere’yi karıştırdı

Rusya
askeri istihbarat servisinde görevliyken İngiltere adına casusluk yapan 66 yaşındaki Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal'ın bilinmeyen bir maddeye maruz kalmaları sonucu sağlık durumları ciddiyetini koruyor. Terörle mücadele polislerinin yürüttüğü olayın suikast girişimi olup olmadığı henüz bilinmiyor. İçişleri Bakanı Amber Ruud, dün Cobra adı verilen hükümetin acil durum komitesini topladı.Bakanlar, polis ve istihbarat yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantıda, Rus ajanların İngiltere'deki yasadışı faaliyetleri ele alındı. Başbakan Theresa May
'in de, olaydan bir gün sonra gerçekleştirilen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında çifte ajan Skripal'ın zehirlenmesi olayı ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise Skripal'ın zehirlenmesinin arkasında Rusya'nın olduğunun kanıtlanması durumunda ülkesinin Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na heyet gönderilmeyeceğini söyledi. Alpaslan DÜVEN
/ LONDRA