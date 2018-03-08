Amerika'nın yeni kıyameti Türk-Rus ittifakı

BERCAN TUTAR'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Rus lider Vladimir Putin'in "2018'de Dünya Düzeni" adlı belgeselde dün yaptığı "Türkiye büyük bir ülke, komşumuz. Türkiye ile objektif bir şekilde iyi ilişkiler geliştirmekle ilgileniyoruz" açıklaması inanın ABD'yi daha da delirtmiştir.

Türk ve Rus yetkililer, Avrasya uzmanı Stephen F. Cohen'in de vurguladığı gibi "Soğuk Savaş, Moskova ve Ankara'da bitti fakat Washington'da bitmedi" tespitindeki gerçeğin farkında.

Zaten bu farkındalık olmasaydı ABD'nin her iki ülkeyi kapıştırmak üzere devreye soktuğu 2015'teki jet krizi kumpası kolay kolay aşılamazdı. 24 Kasım'daki krizin, Rusya'nın Ortadoğu'ya girme kararı aldığı ve Suriye'ye asker gönderdiği 30 Eylül'den iki ay sonra gerçekleşmesi de manidardı.

Ancak ABD'nin bir jetle iki kuş vurma planı elinde patladı. Oyunu gören Erdoğan ve Putin, krizden 9 ay sonra 9 Ağustos 2016'da St. Petersburg'da bir araya geldi. İki liderin buluştuğu zirve bana göre Süveyş Krizi'nden (1956) sonra Ortadoğu'daki en büyük jeopolitikdepremdi. Bu zirveden sonra Türkiye ve Rusya'nın taarruza geçmesiyle ABD ilk kez bölgesel toplantıların ağırlık merkezi olma vasfını yitirdi.

Astana / Soçi süreçleriyle sembolleşen yeni dönemde, Ortadoğu'daki siyasetin ekseni Cenevre'den Moskova ve İstanbul'a kaydı. Bu saatten sonra ABD ağzıyla kuş da tutsa ne bu süreci tersine çevirebilir ne de Rusya ve Türkiye'nin arasını yeniden açabilir. İki ülke de ABD'nin her tür sabotaj ve provokasyonuna karşı oldukça şerbetli çünkü.

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