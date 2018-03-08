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saldırdı festival sonlandırıldı

'ın Cidde kentinde düzenlenen "", bir ın kız çocuğuna saldırması sonucu iptal edildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018 06:37 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 07:01
Aslan saldırdı festival sonlandırıldı

Mekke Bölgesi Emirliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mekke Emir Yardımcısı Abdullah bin Bender'in, Oasis Mall alışveriş merkezi yakınlarında düzenlenen festivalin, yaşanan saldırı sonucu sonlandırılması ve söz konusu ihmalin müsebbiblerinin cezalandırılması talimatı verdiği belirtildi.

Sosyal medya kullanıcıları ise olayın ardından Twitter üzerinden açtıkları # kız çocuğuna saldırdı" hashtag'ıyla olaya ilişkin video paylaştı. Videoda, aslanın birden bir kız çocuğuna saldırdığı görülüyor.

16 Şubat'ta başlayan 'nin bir ay sürmesi bekleniyordu.

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Aslan saldırdı festival sonlandırıldı
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