Aslan saldırdı festival sonlandırıldı

Mekke Bölgesi Emirliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mekke Emir Yardımcısı Abdullah bin Bender'in, Oasis Mall alışveriş merkezi yakınlarında düzenlenen festivalin, yaşanan saldırı sonucu sonlandırılması ve söz konusu ihmalin müsebbiblerinin cezalandırılması talimatı verdiği belirtildi.

Sosyal medya kullanıcıları ise olayın ardından Twitter üzerinden açtıkları #Aslan kız çocuğuna saldırdı" hashtag'ıyla olaya ilişkin video paylaştı. Videoda, aslanın birden bir kız çocuğuna saldırdığı görülüyor.

16 Şubat'ta başlayan Cidde Bahar Festivali'nin bir ay sürmesi bekleniyordu.