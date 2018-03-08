Brexit için İngiltere'yi cezalandırmak "çete söylemidir"

Fox, AB liderlerinin, Brexit müzakerelerinde İngiltere'ye karşı sert davranılması gibi bir yaklaşımın Avrupa'nın rekabetçiliğine bütün olarak zarar vereceğini anlamaları gerektiğini belirtti.

İngiliz Ticaret Odaları'nın yıllık toplantısında konuşan Fox, AB'nin bu konuda pragmatik bir yaklaşım benimseyip benimsemeyeceğinin henüz belli olmadığını söyledi.

Fox, "Bu büyük ölçüde, İngiltere'nin ayrılmasının diğer üyeler için zor bir örnek olmasıyla, giderek yakınlaşan bir birlik öngören siyasi ideoloji arasındaki dengeye bağlıdır" dedi.

"Bana göre İngiltere'yi cezalandırmaktan söz etmek, bir kulübün değil bir çetenin söylemidir."

AB tarafı, Brexit müzakerelerinde cezalandırmanın bir etken olarak görülmediğini ısrarla söylüyorlar.

Gelecekte iki taraf arasında mümkün olduğunca sürtüşmesiz bir serbest ticaret yapısı isteyen İngiltere Başbakanı Theresa May'in tersine, AB liderlerinin oluşturduğu Konsey'in başkanı Donald Tusk, Brexit'in AB ile İngiltere'nin birbirlerinden uzaklaşmasına neden olacağını söylemişti.