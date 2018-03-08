Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Brexit için İngiltere'yi cezalandırmak "çete söylemidir"

için 'yi cezalandırmak "çete söylemidir"

Ticaret Bakanı Liam Fox, Avrupa Birliği'nden ayrıldığı için ülkesinin cezalandırılması söyleminin, 'yi üyelerinin gönüllü bir birliği olmaktan çıkarıp, bir "çete" durumuna getireceğini ve üyelerine zarar vereceğini söyledi.

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018 16:11
Brexit için İngiltere'yi cezalandırmak çete söylemidir

Fox, liderlerinin, müzakerelerinde 'ye karşı sert davranılması gibi bir yaklaşımın Avrupa'nın rekabetçiliğine bütün olarak zarar vereceğini anlamaları gerektiğini belirtti.

İngiliz Ticaret Odaları'nın yıllık toplantısında konuşan Fox, AB'nin bu konuda pragmatik bir yaklaşım benimseyip benimsemeyeceğinin henüz belli olmadığını söyledi.

Fox, "Bu büyük ölçüde, İngiltere'nin ayrılmasının diğer üyeler için zor bir örnek olmasıyla, giderek yakınlaşan bir birlik öngören siyasi ideoloji arasındaki dengeye bağlıdır" dedi.

"Bana göre İngiltere'yi cezalandırmaktan söz etmek, bir kulübün değil bir çetenin söylemidir."

AB tarafı, Brexit müzakerelerinde cezalandırmanın bir etken olarak görülmediğini ısrarla söylüyorlar.

Gelecekte iki taraf arasında mümkün olduğunca sürtüşmesiz bir serbest ticaret yapısı isteyen İngiltere Başbakanı Theresa May'in tersine, AB liderlerinin oluşturduğu Konsey'in başkanı Donald Tusk, Brexit'in AB ile İngiltere'nin birbirlerinden uzaklaşmasına neden olacağını söylemişti.

AB'den Trump'a kritik uyarı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Brexit için İngiltere'yi cezalandırmak "çete söylemidir"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN