Dev misafir

Avustralyalı fotoğrafçı Tom Cannon, sıradışı balina köpekbalığı
kareleriyle sosyal medya
nın gündemine oturdu. Batı Avustralya
açıklarında, tur botunun altından geçen dev bir balina köpekbalığını yakından fotoğraflayan Cannon, sosyal medya platformlarında büyük beğeni topladı. İngiliz SWNS haber ajansına konuşan 26 yaşındaki fotoğrafçı, "Çoğunlukla zamanını insanların ulaşamayacağı derinliklerde geçiren balina köpekbalığı, mart ile temmuz ayları arasında Batı Avustralya'nın kuzeybatı kıyıları açıklarında görülebiliyor" ifadesini kullandı. 'BİZİMLE 50 DAKİKA GEÇİRDİ'
Dev deniz canlısıyla gezi turu sırasında karşılaştıkları belirten Cannon, "Köpekbalığı çok meraklıydı ve bizimle yüzeyde 50 dakika geçirdi. Onlar çok uysal balıklar ve çoğunlukla tehdit altında hissettiklerinde uzaklaşırlar. Fotoğraf çekerken korkmadım. Bu canlılarla çok sık yüzüyoruz ve insanlar dünyanın dört bir yanından onları görmek için geliyor. Meraklı ve eğlenceli bir köpek balığıyla yaşanılan ender bir deneyimdi" diye konuştu. Ocean Collective Media isimli sualtı fotoğrafı şirketinin kurucularından biri olan genç fotoğrafçı, "Bu canlı tehlikeli değil. Biz, okyanuslarımızda artan kirlilikle, onlar için en büyük tehdidiz ve bizim yardımımıza ihtiyaçları var" dedi.