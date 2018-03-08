Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Doğu Guta çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Suriye'deki Beşşar Esed rejimi tarafından abluka altında tutulan Doğu Guta'ya destek için yarınki hutbelerin bu konuya ayrılması ve öfke cuması ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Birliğin Başkanı Yusuf el-Karadavi ve Genel Sekreter Ali Karadaği'nin imzasıyla yayımlanan açıklamada, kanaat önderleri ve ilim adamlarından, Doğu Guta'ya destek, burada yaşanan "çirkin suçları" kınamak ve İslam ümmetinin sorumluluklarını anlatmak için yarın cuma hutbelerini bu konuya ayırması talep edildi.

DOĞU GUTA İÇİN ''ÖFKE CUMASI''

Açıklamada, yarının "öfke cuması" ilan edilmesi, halkların ülkelerindeki Suriye büyükelçilikleri ve konsoloslukları önünde barışçıl tepki gösterileri düzenlemesi çağrısında bulunuldu.

Genelde Suriye'de, özelde ise Doğu Guta'da yaşananların korkunç olduğu belirtilen açıklamada, "Dünya halklarını Doğu Guta'nın kurtarılması için hükümetlerine baskı yapmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), tüm uluslararası ve bölgesel kuruluşlara, Suriye meselesinin ciddi şekilde masaya yatırılması ve adil çözüm bulunması için çalışma çağrısı yapıldı.

DOĞU GUTA'DA ATEŞKES İLANI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNULDU

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da Doğu Guta'da ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ateşkes kararından sonraki 10 günde 57'si çocuk, 29'u kadın toplam 329 sivili öldürdüğünü duyurmuştu.