İngiltere'deki İslam karşıtı grubun yöneticilerine hapis cezası

Davaya bakan Yargıç Justin Barron, ikilinin eylemlerinin, Müslümanlara ve İslam'a karşı olan düşmanlıklarını kanıtladığını ifade etti.

İkili geçen mayısta, tecavüzden hüküm giyen bir grup Müslüman erkek hakkında bazı broşürler dağıtılması ile sosyal medya hesaplarında ırkçı görüntüler yayınlanmasının ardından gözaltına alınmıştı. Mahkemede gösterilen bir görüntüde, Fransen'in bir davalının evine giderek, kapısında ırkçı ifadelerle bağırdığı görülüyor.

FRANSEN TRUMP'TAN YARDIM İSTEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçen kasımda Twitter hesabından Fransen'in yayınladığı 3 islamofobik videoyu yaklaşık 45 milyon takipçisiyle paylaşmıştı.

Fransen de videolarını Twitter hesabından paylaşan Trump'a teşekkür etmiş ve "Hapse atılmadan önce bana yardım etmenizi, müdahalede bulunmanızı istiyorum." ifadesiyle Trump'tan yardım istemişti.

Fransen, önceki yıl da başörtülü bir kadına sözlü tacizden yargılanmış ve "nefret suçu" işlediği sabit görülerek 2 bin sterlin cezaya çarptırılmıştı.

CAMİ ÖNÜNDE İNCİL DAĞITIYORLAR

Grubun, zaman zaman ülkedeki camilerin önünde İncil ve Müslüman toplumunu suçlayıcı içeriklerin yer aldığı broşürler dağıttığı biliniyor. Birleşik Krallık'ta yaklaşık 3 milyon Müslüman, ülke nüfusunun yüzde 5'ini oluşturuyor.

"BRİTAİN FİRST TERÖR LİSTESİNE ALINSIN" ÇAĞRISI

Yaklaşık 6 bin üyeli Britain First grubu, 2010'da Müslüman ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen İngiliz Ulusal Partisinin (BNP) eski üyeleri tarafından kurulmuştu.

İngiliz parlamentosunda geçen kasım ayında aşırı sağ ile ilgili yapılan oturumda bazı milletvekilleri, Britain First'ün terör listesine alınmasını istemişti.

İçişleri Bakanı Amber Rudd, listenin sürekli gözden geçirildiğini ve kriterlere uyan başka örgütlerin de listeye girebileceğini kaydetmişti.

Önceki yıl haziranda uğradığı saldırıda hayatını kaybeden İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox'un katili Thomas Mair'in saldırı sırasında defalarca "önce Britanya" diye bağırdığı iddia edilmişti.