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’nda en sıcak kış geçti

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Giriş Tarihi: 8.3.2018
Kuzey Kutbu’nda en sıcak kış geçti
bu yıl uzun zamandan beri yaşadığı en sıcak kışı yaşadı. 1982'den bu yana Kuzey Kutbu'nu inceleyen ABD'nin Colorado eyaletindeki Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi, denizdeki buz seviyesinin rekor düzeyde düşük olduğunu açıkladı. 2017-2018 döneminin kış mevsiminde Kuzey Kutbu'nda hava sıcaklığının aralık, ocak ve şubat ayları ortalamasının 4.9 santigrat derece olduğu kaydedildi. Rusya hava durumu ajansı Hidrometeoroloji Federal Servisi 5 Mart'ta Kutup bölgesindeki hava sıcaklığın 4 ila 8 derece olduğunu ve mevsim normallerini aştığını bildirmişti.
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Kuzey Kutbu’nda en sıcak kış geçti
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