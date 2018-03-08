Sri Lanka'da Müslümanlara saldırılar

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, Sri Lanka'nın Kandy bölgesindeki Müslümanlara yönelik şiddet olaylarını kınadı.

Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, Kandy bölgesinde Müslümanlara yönelik şiddet olaylarını kınayarak, Sri Lanka hükümetinden Müslümanları ve ibadet özgürlüklerini korumasını, ihlalleri durdurmasını talep etti.

''YAPAN KİM OLURSA OLSUN YAŞANANLAR TERÖR EYLEMİDİR''

Hükümetten Müslüman ve Budistlere zarar veren ve ileride herkesi etkileyecek bir kaosa dönüşebilecek suç eylemlerinin sona ermesi için gerekli tedbirleri almasını isteyen Karadaği, "Yapan kim olursa olsun yaşananlar terör eylemleridir." ifadelerini kullandı.

İnsan kanının saygınlığına işaret eden Karadaği, uluslararası kanunlar ve semavi dinler gereğince hiçbir şekilde insana zarar vermenin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Sri Lanka'da pazartesi günü Sinhala bir erkeğin, bir grup Müslüman tarafından saldırıya uğradıktan sonra kaldırıldığı hastanede öldüğü iddiası üzerine Müslümanlara karşı saldırılar başlamıştı.

BUDİSTLER MÜSLÜMANLARA AİT EV VE DÜKKANLARI ATEŞE VERDİ

Aşırıcı Budistler, Kandy bölgesinde Müslümanlara ait 10'dan fazla ev ve dükkânı ateşe vermiş, olaylar üzerine bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Kandy'deki olayların başka yerlere sıçraması endişesiyle önceki gün ülkede olağanüstü hâl ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler de Sri Lanka'da Müslümanları hedef alan şiddet olaylarından endişe duyulduğunu bildirmişti.

Sri Lanka'da nüfusun yaklaşık yüzde 75'ini çoğu Budist olan Sinhalalar oluştururken Müslümanların oranı ise yüzde 9.