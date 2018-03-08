Rus gazeteci Vladimir Sovolyev'in "2018'de Dünya Düzeni" isimli belgesel filmi için mülakat veren Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Türkiye
hakkında açıklamalar da yaptı. Ankara
- Moskova
-Tahran üçlüsünün girişimleriyle Suriye
konusunda varılan anlaşmaların işe yaradığını kaydeden Putin "Türkiye büyük bir ülke, bizim komşumuz. Yüzyıllar boyu Türkiye ile farklı ilişkilerimiz oldu. Türkiye ile objektif bir şekilde iyi ilişkiler geliştirmekle ilgileniyoruz" dedi.
Sovolyev'in 'başka ülkelere güvenmenin mümkün olup olmadığına' dair sorusuna ise Putin "Güvenmek ne anlama geliyor? Her ülkenin kendi çıkarları var. Rusya'nın da, Ortadoğu ülkelerinin de, İran'ın da, Suudi Arabistan'ın da, Mısır'ın da, İsrail'in de, Ürdün'ün de... ABD, Çin, Hindistan gibi küresel aktörlerin de çıkarları var. Rusya'nın da kendi çıkarları... İlk olarak yapılacak şey, bizim çıkarlarımıza saygı gösterilmesi için başkalarının çıkarlarına saygı göstermek. Bu zor bir süreç" şeklinde yanıt verdi.
Bölge ülkelerinin kendi aralarındaki ilişkiler ne kadar karmaşık olursa olsun Türkiye ve İran'la masaya oturduklarını söyleyen Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen ve Suriye'de gerginliği azaltma bölgelerinin kurulmasını sağlayan müzakereleri kast ederek "Bu anlaşmaların garantörü olduk ve bunlar işe yarıyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 4 Nisan'da İstanbul'da bir araya geleceği ve Suriye meselesini masaya yatıracağı açıklandı. Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Türkiye-Rusya-İran üçlüsünün dışişleri bakanları da da 16 Mart'ta masaya oturacak. Ankara - Washington toplantıları başlıyor
bir süreç yaşayan ABD-Türkiye ilişkilerinde, normalleşme toplantıları bugün Washington'da başlıyor. Toplantıların amacı iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarını ortadan kaldırmanın yanı sıra karşılıklı güveni yeniden sağlamak. İlk toplantıda Suriye ve terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Türkiye'nin hassasiyetleri gündeme gelecek. Toplantıda Türkiye'nin Menbiç'i terör örgütü YPG/PKK'dan arındırma isteği de konuşulacak.