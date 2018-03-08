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'de mayın patladı: 7 ölü, 4 yaralı

'in El-Hudeyde kentindeki bir evin yakınına yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2018 06:57 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 06:58
Yemen'de mayın patladı: 7 ölü, 4 yaralı

Tihame Tugayı Manevi Yönlendirme Birimi Başkanı Muhammed eş-Şelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, His ilçesine bağlı Vadi Nahle bölgesindeki bir evin yakınında infilak eden mayının 7 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olduğunu söyledi. Şelli, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

Husileri ev ve tarım arazilerine mayın yerleştirerek hükümet güçlerinin ilerleyişini durdurmaya çalışmakla suçlayan Şelli, orduya bağlı mühendislik ekiplerinin, önceki gün hükümetin kontrolündeki bölgelere yerleştirilen mayınları bulmak için çalışma başlattığını ifade etti.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Hudeyde'ye bağlı El-Huha ve His ilçeleri hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

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Yemen'de mayın patladı: 7 ölü, 4 yaralı
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