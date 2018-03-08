Yemen'de mayın patladı: 7 ölü, 4 yaralı

Tihame Tugayı Manevi Yönlendirme Birimi Başkanı Muhammed eş-Şelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, His ilçesine bağlı Vadi Nahle bölgesindeki bir evin yakınında infilak eden mayının 7 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olduğunu söyledi. Şelli, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

Husileri ev ve tarım arazilerine mayın yerleştirerek hükümet güçlerinin ilerleyişini durdurmaya çalışmakla suçlayan Şelli, orduya bağlı mühendislik ekiplerinin, önceki gün hükümetin kontrolündeki bölgelere yerleştirilen mayınları bulmak için çalışma başlattığını ifade etti.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Hudeyde'ye bağlı El-Huha ve His ilçeleri hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.