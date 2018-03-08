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'nin önderliğindeki , ’de bakın neler yapıyor

BM’nin şubat ayında yayınladığı İnsan Hakları raporunda, ’nin önderliğinde hareket eden Suriye Demokratik Güçleri’nin insan haklarını nasıl ihlal ettiği anlatılıyor. Raporda, 'nin Suriye'de sivil halkı zorla kamplarda tuttuğu ve belirli ücretler karşılığında ekmek ve su verildiği açıklandı.

Giriş Tarihi: 8.3.2018 10:12 Güncelleme Tarihi: 8.3.2018 10:35
YPG'nin önderliğindeki SDG, Suriye’de bakın neler yapıyor

Birleşmiş Milletler'in şubat ayında için yayınladığı İnsan Hakları raporunda, önderliğinde hareket eden Suriye Demokratik Güçleri'nin () sivil halkın gözünü nasıl korkuttuğunu yazdı. Raporda, genel anlamda Suriye Demokratik Güçleri'nin insan haklarını nasıl ihlal ettiği anlatılıyor.

SDG, YARDIM MALZEMELERİNİ PARAYLA SATIYOR

SDG, mülteciler için uluslar arası kuruluşlardan aldığı yardım malzemesini parayla satıyor. Fakat Suriye'de yerinden edilen ve evsiz kalan sivil halk zorla kamplara toplatılıyor. Bu kamplarda yaşayan mültecilere ekmek 3 dolardan satılıyor. Bunun yanında su almak isteyenler bile belirli bir ücret ödemek zorunda bırakılıyor.

KAMPLARDAN ÇIKMAK İSTEYENLERDEN RÜŞVET ALINIYOR

Yayınlanan raporda başka bir ayrıntı daha dikkat çekiyor. Kamptan çıkmak isteyen çocuk, genç ve yaşlılara terörist ithamı yapılıyor. SDG'nin kontrolünde olan bu kamplardan çıkmak isteyenler 100 dolar gibi bir ücret ödemek zorunda kalıyor.

Yani insanların kamplardan dışarı çıkmaları için SDG'ye rüşvet vermeleri gerekiyor. Ayrıca raporda, kamplarda kalan sivil halkın hastaneye gidebilmesi için yine SDG'ye belirli bir ücret vermek zorunda bırakıldıkları da ifade edildi.

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YPG'nin önderliğindeki SDG, Suriye’de bakın neler yapıyor
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