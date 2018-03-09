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'ye böyle rest çektiler

olarak 'nin çelik ve alüminyum ithalatındaki vergi artışı kararından azami muafiyet arayışı içine gireceklerini söyleyen Fox, “ABD Başkanı yönetiminin tam olarak kendi iç pazarından neyi ne kadar sağlayabileceğini doğru olarak hesapladığını sanmıyorum. Bu yüzden, bu adım ABD’nin çelik sektörünün imalat maliyetlerini yaklaşık yüzde 25 artıracağı için aslında kendi ayağına kurşun sıkmak anlamına geliyor.' dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018 21:59 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 23:39
ABD'ye böyle rest çektiler

Liam Fox, ülkelerinin 'nin çelik ve alüminyum ithalatına getireceği vergi artışından muaf tutulmasını talep edeceğini açıkladı.

İngiliz yayın kurumu , İngiltere Ticaret Bakanı Fox'un önümüzdeki hafta ABD'ye resmi bir ziyarette bulunarak ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getireceği vergi artışından İngiltere'nin muaf tutulmasının talep edeceğini bildirdi.

BBC, Bakan Fox'un, "'ın bu belirli koşullar içerisinde nasıl azami şekilde muaf tutulmasını sağlayabileceğimize bakacağız. ABD'de çelik üretimine ilişkin endişeleri anlıyoruz. Fakat biz konunun çok yanlı olarak ele alınmasının farklı yolları olduğuna inanıyoruz." şeklindeki ifadelerine yer verdi.

Çelik sektörünü temsil eden çatı kuruluş UK Steel Direktörü Gareth Stace ise, "İngiliz çelik üreticileri için yüzde 25 vergi uygulaması, İngiltere'deki çelik üreticilerine ağır darbe vuracak. ABD Başkanı yönetiminin tam olarak kendi iç pazarından neyi ne kadar sağlayabileceğini doğru olarak hesapladığını sanmıyorum. Bu yüzden, bu adım ABD'nin çelik sektörünün imalat maliyetlerini yaklaşık yüzde 25 artıracağı için aslında kendi ayağına kurşun sıkmak anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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ABD'ye böyle rest çektiler
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